"شبكات" ترصد ردود الفعل على اتفاق غزة وضرب معلمة سورية لطلابها

تناولت حلقة (2025/10/9) من برنامج “شبكات” تفاعلات مغردين على منصات التواصل مع إعلان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة ما بين الابتهاج والتخوف من عدم التزام الجانب الإسرائيلي بما اتُفق عليه.

كما رصدت الحلقة انتقاد مغردين قيام معلمة بضرب طلبة بشكل عنيف في إحدى مدارس مدينة داريا السورية، واعتبروا هذه السلوكيات تخلق نوعا من كراهية التعليم لدى التلاميذ.

كذلك، تناولت الحلقة الجدل الذي أثارته دراسة أميركية حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها انحياز أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي ضد النساء من خلال تصويرهن على أنهن أصغر سنا وأقل خبرة من الرجال، خصوصا في الوظائف العليا.