شبكات "شبكات" يناقش ردود أفعال النشطاء على أزمة أسعار الذهب ومدمرة كوريا الشمالية الجديدة

رصدت حلقة (2025/10/7) من برنامج “شبكات” الجدل الذي أثاره الارتفاع القياسي في أسعار الذهب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجس النشطاء من استمرار زيادة أسعار الذهب فترة طويلة.

كما تناولت الحلقة انقسام آراء النشطاء بشأن المدمرة البحرية الجديدة (تشوي هيون) التي أعلن عنها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال عرض عسكري أمس الاثنين. إذ اعتبرها بعضهم مجرد استعراض للقوة مع تشكيك في حقيقة قدراتها، في حين تحدث آخرون عن دعم روسي صيني خفي لبيونغ يانغ.

المصدر: الجزيرة