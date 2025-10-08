"شبكات" يتناول تفاعل المنصات مع هجوم إسرائيل على أسطول الحرية واعتقالات بريطانيا لسارقي الهواتف

سلطت حلقة (2025/10/8) من برنامج “شبكات” الضوء على موجة الغضب على منصات التواصل بسبب هجوم إسرائيل على أسطول الحرية، كما ركزت على تفاعل النشطاء مع اعتقال بريطانيا للصوص الهواتف المحمولة.

ورصدت الحلقة تفاعل مغردين مع الإعلان البريطاني عن تفكيك أكبر عصابة متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة، حيث اعتُقل 46 شخصا يُشتبه بتهريبهم نحو 40 ألف هاتف محمول إلى الصين.

وتناولت الحلقة ردود أفعال النشطاء بشأن الضرائب الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على المعكرونة الإيطالية، فقد أعلنت وزارة التجارة الأميركية عن فرض رسوم مؤقتة بنسبة 91% على واردات المعكرونة الإيطالية، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 15%، مما يرفع إجمالي الضرائب المفروضة إلى نحو 107%.