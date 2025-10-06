شبكات "شبكات" تناقش جدل المنصات بشأن أول متجر دائم لـ"شي إن" بفرنسا و أزمة لامين جمال

ناقشت حلقة (2025/10/6) من برنامج “شبكات” الجدل الواسع الذي أثاره افتتاح أول متجر دائم لشركة “شي إن” الصينية في فرنسا، كما رصدت انقسام في المنصات بشأن احتمالات التصعيد العسكري في سوريا.

كما تناولت الحلقة الجدل الذي أثارته حالة لامين جمال البدنية، والتي تسببت في أزمة حادة بين نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بعد عودة اللاعب مصابا من معسكر المنتخب، ما أشعل جدلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي حول المسؤولية والأولوية في التعامل مع الموهبة الشابة.

المصدر: الجزيرة