"شبكات" يتناول تفاعل المنصات مع انتخابات سوريا وأضرار السجائر الإلكترونية

سلطت حلقة (2025/10/5) من برنامج “شبكات” الضوء على أول اقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشعب في سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وركزت على تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع انتخابات أعضاء المجلس التشريعي الجديد، التي تجري وفق آلية جديدة مؤقتة تستند إلى مرسوم رئاسي. ووصف مغردون هذه الانتخابات بأنها "حاسمة ومفصلية لمستقبل أفضل لسوريا".

وتناولت الحلقة أيضا حادثا مأساويا نتيجة خلل بطائرة بدون طيار خلال عرض أقيم في مدينة ليويانغ الصينية، وحمل عنوان "أكتوبر: صوت تفتح الأزهار".

كما تطرقت حلقة "شبكات" إلى الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية في ضوء دراسة أميركية أثبتت لأول مرة أن تدخين السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري.