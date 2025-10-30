"شبكات" يتناول "أرز ترامب" في اليابان وأداء اللاعب لامين جمال

رصدت حلقة برنامج “شبكات” (2025/10/29) تفاعلات مغردين بشأن غياب الأرز الياباني عن مائدة الغداء التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي في قصر أكاساكا.

وجاء غياب الأرز الياباني عن المائدة بعد اتفاقية تجارية تنص على زيادة واردات اليابان من الأرز الأميركي بنسبة 75% مقابل خفض الرسوم الأميركية إلى 15%.

وعلى صعيد كرة القدم، تباينت ردود الفعل تجاه لامين جمال بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد، حيث استغلت سلسلة كنتاكي تقييما مزعوما للاعب بـ3.9 نقاط لإطلاق حملة ساخرة، مما أثار دعوات لمقاطعة السلسلة.

تقديم: لين البديري