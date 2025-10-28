"شبكات" يرصد ردود الفعل على انتهاكات الفاشر وصاروخ روسيا النووي

رصدت حلقة برنامج “شبكات” (2025/10/28) تفاعلات مغردين مع انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المدنيين بعد سيطرتها على مدينة الفاشر شمال دارفور.

كما رصدت الحلقة تفاعلات مغردين مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار صاروخ يعمل بمحرك نووي نفاث، وكذلك التفاعلات مع تصريحات عنصرية أطلقها سياسي فرنسي متطرف ضد الجزائريين والمهاجرين، على خلفية سرقة متحف اللوفر.

تقديم: لين البديري