"شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع تهديد كوريا الشمالية لطوكيو وشجار بين طلاب بالعراق

رصدت حلقة (2025/10/27) من برنامج “شبكات” تفاعل المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي مع تهديدات أطلقتها وسائل إعلام كورية شمالية بعد إعلان اليابان سعيها إلى تعزيز قواتها الدفاعية.

فقد انقسمت تعليقات المغردين بين مصدق وساخر من بيونغ يانغ أو مدافع عنها، وذهب آخرون إلى الحديث عن حرب عالمية وشيكة.

كما تناولت الحلقة ردود فعل المنصات في العراق مع نزاع عشائري عنيف كانت شرارته مشادة طلابية بإحدى مدارس مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق)، وسط مطالبات بضرورة تحرك الجهات المختصة ونزع السلاح بالقوة.