شبكات "شبكات" يرصد ردود الفعل على تطورات السودان وتوتر بين موسكو وطوكيو

رصدت حلقة برنامج “شبكات” (2025/10/26) تفاعلات مغردين مع سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر شمال دارفور وأثر ذلك على مستقبل السودان.

كما رصدت الحلقة تفاعلات مغردين مع استغلال شركة بوكر الألمانية استخدام لصوص متحف اللوفر لأحد منتجاتها في عملية السرقة الشهيرة للترويج لعلامتها التجارية، وتحليق طائرات حربية روسية بالقرب من الأجواء اليابانية بعد ساعات قليلة من تنصيب أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان. تقديم: لين البديري

المصدر: الجزيرة