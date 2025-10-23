شبكات "شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع مطالب وقف تطوير الذكاء الاصطناعي وحيرة بشأن الذهب

رصد برنامج “شبكات” في حلقة (2025/10/23) ردود فعل المغردين على مواقع التواصل مع مطالبات عالمية بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي “الفائق”، في ظل قلق متزايد مما يستهدفه التطور التقني في المحافظة على الخصوصية.

اقرأ المزيد

كما تناولت تفاعل نشطاء ومغردين مع تذبذب أسعار الذهب بين الصعود الصاروخي والهبوط المفاجئ، فرأى بعضهم أن هبوط الذهب مؤقت، واعتبره آخرون فرصة للشراء، فضلا عن تحذير آخرين من التداول وسط التذبذب الحالي. تقديم: أحمد فاخوري

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة