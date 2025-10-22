GAZA, PALESTINE - 2023/04/14: Yahya Sinwar, head of the Palestinian Islamic movement Hamas in the Gaza Strip, waves his hand to the crowd during the celebration of International Quds Day in Gaza City. The chief of the Palestinian Islamist Hamas movement in Gaza, Yahya Sinwar delivered a historic address to the Palestinian people of Gaza, telling them to stick up to the fighting against Israel in a speech that reflected his country's support for the territory's ruling Hamas militant group. Al-Quds (Jerusalem) Day is a commemoration day in support of the Palestinian people held annually on the last Friday of the Muslim fasting month of Ramadan by an initiative started by the late founder of the Islamic Republic in Iran. (Photo by Yousef Masoud/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
مدة الفيديو 03 دقيقة 04 ثانية 03:04
شبكات

"شبكات" تتناول غضب المنصات من مقترح حرق جثمان السنوار وأزمة طائرة بوتين في بولندا

رصد برنامج “شبكات” في حلقة (2025/10/22) غضب المنصات بشأن اقتراح وزيرة إسرائيلية بإحراق جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار وذلك خلال جلسة بالكابينت.

وتطرقت الحلقة إلى تفاعل المغردين مع حادثة قتل بسبب هجوم كلاب ضالة على طفلة جزائرية لم تتجاوز الثالثة من عمرها، وأثار ذلك غضبا واسع النطاق في المنصات الرقمية بسبب هذه الظاهرة، وسط مطالب بضرورة مواجهتها.

كما تناولت الحلقة الجدل الواسع على المنصات حول التصريحات المتبادلة بين موسكو ووارسو بخصوص تداعيات تحليق طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوق الأجواء البولندية، إذ يحف الرحلة خطر تسليم بوتين للمحكمة الجنائية الدولية.

