"شبكات" تتناول غضب المنصات من مقترح حرق جثمان السنوار وأزمة طائرة بوتين في بولندا

رصد برنامج “شبكات” في حلقة (2025/10/22) غضب المنصات بشأن اقتراح وزيرة إسرائيلية بإحراق جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار وذلك خلال جلسة بالكابينت.

وتطرقت الحلقة إلى تفاعل المغردين مع حادثة قتل بسبب هجوم كلاب ضالة على طفلة جزائرية لم تتجاوز الثالثة من عمرها، وأثار ذلك غضبا واسع النطاق في المنصات الرقمية بسبب هذه الظاهرة، وسط مطالب بضرورة مواجهتها.

كما تناولت الحلقة الجدل الواسع على المنصات حول التصريحات المتبادلة بين موسكو ووارسو بخصوص تداعيات تحليق طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوق الأجواء البولندية، إذ يحف الرحلة خطر تسليم بوتين للمحكمة الجنائية الدولية.