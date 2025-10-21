شبكات "شبكات" تتناول رد مسؤولين بالبيت الأبيض على صحفي و غضب بشأن حادثة كبرى باليمن

تناولت حلقة (2025/10/21) من برنامج “شبكات” الجدل على المنصات الذي أثارته ردود متكررة من مسؤولي البيت الأبيض على صحفي أميركي بعبارة “أمك” وسط تساؤلات عن حدود العلاقة بين الإدارة الأميركية والصحافة.

كما رصدت الحلقة ردود الفعل الغاضبة والحزينة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حادث مروري مروع لحافلة مسافرين بشاحنة على طريق العبر الدولي شرقي اليمن، الحادث أسفر عن مقتل 14 شخصا تفحمت أجسادهم، ولم تنج سوى طفلة عمرها 5 سنوات.

