"شبكات" يرصد ردود الفعل على تظاهرات مناهضة لترامب وغضب تونسيين

رصدت حلقة برنامج “شبكات” (2025/10/19) تفاعلات مغردين مع التظاهرات المناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في عديد من الولايات المتحدة تحت شعار “لا للملوك” ورد ترامب عليها.

كما رصدت الحلقة تفاعلات مغردين مع تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ومبررات الاحتلال في ذلك، إضافة إلى تفاعل التونسيين مع موجة احتجاجات غاضبة في مدينة قابس بعد تصاعد الأوضاع البيئية الخطيرة، التي أدت إلى عشرات حالات الاختناق والتسمم بين السكان، خاصة طلاب المدارس.

تقديم: أحمد فاخوري