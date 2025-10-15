"شبكات" يتناول تفاعل المنصات مع مشاهد الأسرى الفلسطينيين ومزاح ترامب بالكنيسيت

رصد برنامج شبكات (2025/10/14) جانبا من تفاعلات المغردين مع المشاهد الصعبة والمشاعر المختلطة والحالة الصحية التي خرج بها الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما تناولت الحلقة الجدل الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنصات بعد ظهوره أمام الكنيست الإسرائيلي، حيث مازح سيدة الأعمال الصهيونية ميريام أديلسون، واصفا إياها بأنها "جسر العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

حيث اتهم بعض النشطاء ترامب بالخضوع للمال الصهيوني وبيع مواقفه السياسية لصالح إسرائيل.