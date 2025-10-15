"شبكات" يتناول تفاعل المنصات مع انتقاد ترامب صورته على "تايم" وغضب العراقيين بشأن اغتيال المشهداني

رصدت حلقة (2025/10/15) من برنامج “شبكات” تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وانتقاده الصورة على غلاف “تايم” بسبب شعره.

كما تناولت الحلقة احتفاء النشطاء على المنصات العربية بحالة الرفض التي أظهرها الإيطاليون خلال مباراة تصفيات كأس العالم 2026 بين المنتخبين الإيطالي والإسرائيلي أمس الثلاثاء، مشيدين بأهمية موقف الجماهير الإيطالية الرمزي الداعم للقضية الفلسطينية.

ورصدت الحلقة أيضا انتقاد ناشطين عراقيين على المنصات حادث اغتيال المرشح البرلماني صفاء المشهداني، واعتبروه دليلا على قوة الطائفية والسلاح الخارج عن القانون، في حين فتحت الحكومة والبرلمان تحقيقا لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة.