"شبكات" تتناول تفاعل المنصات مع استهداف الحوثيين سفينة هولندية وانهيار بمبنى السرايا

رصدت حلقة (2025/10/01) من برنامج “شبكات” ردود فعل نشطاء التواصل على عدد من التطورات، منها الجدل الذي أحدثه استهداف الحوثيين سفينة هولندية و تفاعلهم مع الانهيار الجزئي لمبنى السرايا بسوريا.

كما رصدت الحلقة بعضا من التعليقات على المنصات الرقمية على المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في المغرب منذ عدة أيام للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور.

كما عرضت "شبكات" جانبا من الجدل الذي أثاره وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حديثه عن اللياقة البدنية في صفوف الجيش الأميركي، بعد تأكيده أن 20% من أفراد الخدمة في الجيش بدينون.