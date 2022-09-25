البث الحي

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شبكات برنامج يعكس أبرز القصص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ويعيد صياغة الحكاية ليعكس آراءكم فيها ويشرح سياقها وأبعادها. يبث يوميا الساعة 17:05 بتوقيت مكة المكرمة. جدول البث الحي

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