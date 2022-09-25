شبكات
شبكات برنامج يعكس أبرز القصص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ويعيد صياغة الحكاية ليعكس آراءكم فيها ويشرح سياقها وأبعادها. يبث يوميا الساعة 17:05 بتوقيت مكة المكرمة. جدول البث الحي
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حلقات
- الحلقة • 1817/18179/11/2026
تفاعل مع حادثة قطار العياط واحتمال تسريب تقنيات أمريكية إلى الصين
رصدت حلقة 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 من برنامج “شبكات” تفاعل منصات التواصل مع أبرز الأحداث والقضايا التي وقعت خلال الساعات الماضية في المنطقة والعالم.
- الحلقة • 1816/18178/11/2026
"شبكات".. جدل توزيع اليود في إيران وسرقة مجوهرات أصالة وسعادة الفئران
تنوعت اهتمامات رواد المنصات الرقمية بين ترقب أمني وإقليمي حذر، ومفارقات سياسية غير مألوفة في أروقة القرار الأمريكي، وصولا إلى وقائع سرقة غامضة واكتشافات علمية أثارت موجات من التفاعل والتندر.
- الحلقة • 1815/18177/11/2026
من البطاطا الجزائرية إلى قمرة القيادة.. قضايا تشعل منصات التواصل في "شبكات"
تناول برنامج “شبكات” على شاشة الجزيرة قضايا أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، تنوعت بين أزمة البطاطا في الجزائر، تسريح موظفين من شركة عالمية، مخاطر إرهاق الطيارين.
- الحلقة • 1814/18176/11/2026
"شبكات" يستعرض صدمة اعتزال رونالدو وإقالة طاهٍ إيطالي بسبب بيتزا
تناولت حلقة (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026) من برنامج “شبكات” قضايا أثارت تفاعلا على منصات التواصل، أبرزها قرار كريستيانو رونالدو الاعتزال دوليا، والإرباك جراء إنذارات القنابل في مطارات أوروبا وإقالة طاه لرفضه طلب إعداد بيتزا.
- الحلقة • 1813/18175/11/2026
"شبكات".. مباراتان في 5 ساعات لمهاجم برشلونة المصري عبد الكريم
استعرضت حلقة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 من برنامج “شبكات” يوما استثنائيا عاشه مهاجم برشلونة المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد ارتباط اسمه بمواجهتين أمام أستون فيلا الإنجليزي في أقل من 5 ساعات.
- الحلقة • 1812/18174/11/2026
"شبكات".. زلزال الانتخابات الأمريكية وشبهة القتل في وفيات الملاعب
تحولت المنصات الرقمية إلى ساحة سجال واسعة عكست اهتمامات الرأي العام إزاء حزمة من التحولات السياسية والظواهر الرقمية وفواجع الملاعب.
- الحلقة • 1811/18173/11/2026
"شبكات".. شغب في ملعب بسوريا ومأساة في حفل زفاف بباكستان
تناولت حلقة 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 من برنامج “شبكات” أبرز الموضوعات التي أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
- الحلقة • 1810/18172/11/2026
شبكات.. فاجعة طائرة فلوريدا وستيفنز تدعم منافس عبدول
رصدت حلقة “شبكات” تفاصيل التحطم الصاروخي لطائرة رجال الأعمال في فلوريدا وتسجيلات اللحظات الأخيرة، وأزمة الانتخابات الأمريكية في ميشيغان بعد انشقاق ديمقراطي لمصلحة الجمهوريين.