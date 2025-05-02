أميركا تستخدم مسيّرات بالليزر والحوثي يسخر

أعلن الجيش الأميركي عن اقترابه من دمج أسلحة ليزر في طائراته المسيرة، ليعلق أحد أفراد فريق برنامج “الشبكة” الساخر متقمصا شخصية “حوثي” “حلو خلي الأولاد الصغار يلعبوا فيها بعدما تقع”.

وامتدادا لهذا السياق خصص البرنامج جزءا كبيرا للحديث عن معرض شعبي في اليمن يعرض طائرات مسيرة أميركية أسقطتها القوات اليمنية، إذ بات سقوط الطائرات روتينا يوميا، حتى أن الشباب يتنافسون على من يُسقط أكثر.

وأورد البرنامج حوارا مع شاب يمني أكد قائلا "أحيانا نوقع الطائرات بالحجارة مثل العصافير".

وفي سياق متصل، تناول البرنامج حملة المقاطعة الواسعة للمنتجات الإسرائيلية، والتي دفعت تل أبيب إلى تصدير "منتجها الأنجح" -وهو القمع- إلى الهند التي فتحت شهيتها كـ"أول زبون" في كشمير.

وذلك في إشارة إلى إغلاق السلطات في الشطر الذي تديره باكستان من إقليم كشمير -أمس الخميس- أكثر من ألف مدرسة قرآنية، وسط مخاوف من تحرك عسكري هندي محتمل ردا على هجوم بهلغام.

وفي الإطار نفسه، سخر البرنامج من مزاعم مجموعة إسرائيلية بأن قبر النبي موسى تحت الهرم، لترد وزارة الآثار المصرية بحسم "لو تعرف تحرك الهرم من مكانه تعالَ دور".

معاناة غزة

وبنبرة أكثر جدية، استعرض البرنامج معاناة أهل غزة تحت حصار التجويع، منتقدا صمت العالم العربي والدولي، موضحا أن الغزي لم يعد ينتظر تعاطفا، بل يبحث عن لقمة تدفع الموت عن أطفاله.

ومنتقلا إلى الشأن المصري سلط البرنامج الضوء على فضيحة تزوير شهادات الدكتوراه لأحد الوزراء، والذي رد ببرود قائلا "المنصب أهم من أي شهادة".

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أما في تونس فقد تطرق البرنامج إلى إعلان وزير الداخلية تعيين عدد من العمد بعد نجاحهم في اختبار الكفاءة، والذي تضمّن -بحسب البرنامج- شرطا مضحكا يتمثل في تسميع خطابات الرئيس قيس سعيد عن ظهر قلب.

وفي السياق ذاته، تناول البرنامج بسخرية تصريح إعلامي مقرب من النظام بأن الرئيس "لا يكذب أبدا" إلا إذا كانت الكذبة "في خطاب رسمي".

وفي الشأن اللبناني، تناولت الحلقة إعلان البرلمان رفضه مطالب السجناء بتخفيف الازدحام وتحسين الظروف، وسخر مقدم الحلقة من أن طلب السجناء بتوفير دورات مياه نظيفة يعتبر "سلوكا متعجرفا لا يراعي أوضاع البلد".