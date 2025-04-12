تطبيق نتنياهو وحملة "إحنا مش بني آدمين" في برنامج الشبكة

استعرض برنامج “الشبكة” في حلقة (2025/4/11) عددا من القضايا الساخرة التي تناولت أزمة الضمير العربي تجاه حرب غزة، إلى جانب حملة متخيلة أطلقها بعض أطياف المجتمع العربي بعنوان “إحنا مش بني آدمين”.

وفي تناول ساخر، كشف البرنامج عن اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تطبيقا جديدا للملاحة يضم خرائط الدول الخالية من القانون الدولي، وذلك بعد تزايد المخاوف من اعتقاله على خلفية مذكرات توقيف محتملة.

وفي محاكاة للواقع المرير، تناولت الحلقة حملة واسعة أطلقتها أطياف مختلفة من المجتمع العربي تحت شعار "إحنا مش بني آدمين"، تهدف إلى إقناع الجمهور بالكف عن مطالبات التحرك لنجدة غزة والاعتراف بعدم القدرة على تقديم المساعدة.

وفي تعليق ساخر على موقف بعض الشركات العالمية، أشار البرنامج إلى أن شركة مايكروسوفت فتحت باب التوظيف للبحث عن مبرمجين يعتبرون الجرائم ضد الإنسانية والإبادة "مجرد فيروس بسيط في السيستم".

وتطرقت الحلقة إلى قصة المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد التي فصلتها شركة مايكروسوفت، حيث أكدت الشركة أن "التحديث الجديد يحذف ملفات الضمير من السيستم تلقائيا"، في إشارة ساخرة لتعامل الشركات العالمية مع قضية فلسطين.

وفي مشهد يعكس حالة التخاذل العربي، قدم البرنامج حوارا متخيلا بين موظفين في الشركة، حيث برر أحدهم عمله بقوله: "أنا هون موظف بطور، بعدل، ببرمج، أنا عبد المأمور بشتغل لحتى أحلل المصاري اللي باخدها".

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وفي سياق متصل، سخر البرنامج من بعض الدعاة الذين هاجموا المقاومة الفلسطينية، واستعرض مشهدا لداعية مصري يلوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لعدم استشارة الدول العربية قبل عملية "طوفان الأقصى"، رغم وجود ما وصفه بـ"برامج الفتاوى".

وفي مفارقة ساخرة، صور البرنامج مشهدا حواريا مع هذا الداعية الذي أصر على أن "الميثاق" (في إشارة لاتفاقية كامب ديفيد) يمنع أي تحرك لنصرة غزة، متجاهلا معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ عقود.

المكان الطبيعي للمحتل

وتناولت الحلقة كذلك أوضاع المستوطنين الإسرائيليين الذين فروا إلى الملاجئ بعدما ذكرتهم صواريخ المقاومة بـ"مكانهم الطبيعي"، في إشارة ساخرة إلى حالة الخوف التي تسيطر على المجتمع الإسرائيلي.

وكشف البرنامج عن إعلان إسرائيل علاج 16 ألفا و500 جندي من الإصابات البدنية والنفسية، مع بدء التحضير لعلاج دفعة أخرى، في دلالة على حجم الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في حربه المستمرة على غزة.

وفي استعراض لتهافت الدعم الدولي لإسرائيل، تناولت الحلقة قرار المجر الانسحاب من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، تزامنا مع زيارة نتنياهو للبلاد، في خطوة وصفها البرنامج بأنها "تأكدت أنها خالية تماما من النزعة الإنسانية".

وفي مشهد ساخر، قدم البرنامج مكالمة متخيلة بين نتنياهو ورئيس وزراء المجر، يتفاخران فيها بسهولة "اختراق القوانين الدولية"، حيث علق نتنياهو: "بصراحة ما كنتش متخيل إن اختراق القوانين الدولية سهل وحلو كده".

وتطرق البرنامج إلى معاناة نتنياهو في تنقلاته الخارجية، حيث بات مضطرا للالتفاف فوق دول أوروبية عديدة خوفا من الملاحقة القانونية، في إشارة إلى تصاعد الضغوط الدولية عليه بسبب جرائم الحرب في غزة.

وقدم البرنامج فقرة مؤثرة استعرض فيها رسائل حقيقية وصلت من غزة، منها رسالة المسعف الشهيد رفعت رضوان وهو يخاطب أمه بكلماته الأخيرة: "سامحيني يما، هادا طريقنا، بدنا نساعد الناس".

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كما نقل البرنامج شهادة مؤلمة لأم مصابة تروي كيف وجدت طفلة رضيعة بلا رأس بعد قصف إسرائيلي، وكذلك شهادة الصحفي عبد الرؤوف شعث عن زميله الشهيد أحمد منصور الذي التهمت النيران جسده.