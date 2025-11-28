في "الشبكة".. عجز نتنياهو ومسؤول مصري ينقل مكتبه إلى توكتوك

استعرض برنامج “الشبكة” جملة من المفارقات السياسية اللافتة، حيث ركز على تصاعد التصدعات داخل حكومة الاحتلال، إلى جانب مشاهد تمثيلية ساخرة من مصر، في قالب جمع بين النقد السياسي والطرافة الكوميدية.

واستُهلت حلقة (2025/11/28) بتناول الاتهامات المباشرة التي وجهها وزيرا الاحتلال المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد تحميله مسؤولية "العجز السياسي والإجرامي"، حيث اعتبر البرنامج أن هذه السجالات تكشف عمق المأزق داخل الائتلاف اليميني.

وتوقفت النشرة عند تهديدات نتنياهو باستكمال الحرب على مختلف الجبهات، حيث قدمها البرنامج بسخرية باعتبارها محاولة للهروب من ضغوط داخلية، لا سيما بعد الاتهامات المتكررة بعجزه عن إدارة الملفين العسكري والسياسي بفعالية.

كما تناولت الحلقة موجة طلبات التقاعد المبكر التي قدمها مئات الجنود الإسرائيليين خلال الحرب على قطاع غزة، معتبرة أن هذا النزيف البشري داخل الجيش يعكس تراجع الدافعية وتزايد الخشية من استمرار العمليات البرية.

واستعرضت الحلقة بشكل ساخر تقارير حول قيام جنود إسرائيليين بسرقة قطيع أبقار يعود لعائلة فلسطينية وتسليمه للمستوطنين تحت ذريعة "لم الشمل"، وهي مفارقة استخدمها البرنامج لتسليط الضوء على سلوك الفوضى والفلتان الإسرائيلي.

وفي سياق مشابه، عرض البرنامج حادثة سرقة صناديق مياه من أمام متجر فلسطيني، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال بدوا وكأنهم يتعاملون مع الممتلكات المدنية كغنائم حرب، قبل أن يدمج المشهد بمقطع تمثيلي يسخر من اتساع دائرة السرقات.

هروب إلى الأمام

وتطرقت الحلقة كذلك إلى جولة نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس في الجنوب السوري بزعم "إبداء حسن النوايا"، حيث قدّم البرنامج هذا التحرك باعتباره دليلا إضافيا على محاولات الهروب إلى الأمام وسط انقسام الحكومة الإسرائيلية.

وفي أحد أكثر المقاطع سخرية، خصص البرنامج فقرة عن استغاثات مستوطنين مما قيل إنه "غزو آلاف الكلاب الضالة القادمة من حدود مصر وغزة"، لتُدمج الشكوى بمكالمة هاتفية عبثية تَمثّل فيها أحد مقدمي البرنامج دور مستوطن يشتكي "مؤامرة كلبية معادية للسامية".

كما عرضت الحلقة تقريرا تمثيليا من مصر تناول قرار مسؤول محلي نقل مكتبه إلى الشارع "ليستمع لشكاوى المواطنين من قرب"، قبل أن ينتهي به الحال محمولا داخل توكتوك وسط فوضى عارمة، في مشهد قدمه البرنامج كرمز لأسلوب إدارة الملف الخدمي في بعض المناطق.

وفي جزء آخر من الحلقة، عاد البرنامج للسخرية من المشهد السياسي الدولي عبر خبر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الفلسطينيين يحبونه"، وهو ما تناوله المذيعان بسخرية باعتباره خطابا يعكس مبالغة المسؤولين الأميركيين.

كما توقف البرنامج عند تلويح عمدة نويورك المنتخب زهران ممداني باعتقال نتنياهو إن زار نيويورك، مستعيدا مشهدا ساخرا من جولات نتنياهو السابقة، حين اضطر لتجنب عدد من الدول هربا من مذكرات الملاحقة.

وختمت الحلقة فقراتها بعرض تقرير مصور يعكس واقع الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على القرى الفلسطينية، حيث مزجت آمنة خندقجي بين لغة شاعرية موجعة وصور مظلمة لحرائق واعتداءات.