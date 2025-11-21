نتنياهو يطلب حذف قضيتين والاستعانة بصديق أمام المحكمة في "الشبكة"

شهد الأسبوع الماضي تطورات دراماتيكية في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، حيث كشفت جلسات الاستماع عن محاولات مستميتة للإفلات من العقاب.

وتناول برنامج "الشبكة" الساخر في حلقة (2025/11/21) هذه التطورات بأسلوب كوميدي، إذ أظهر نتنياهو وهو يواجه اتهامات بقبول رشى بنصف مليون دولار في صورة سجائر فاخرة من رجل الأعمال أرنون ميلتشان، ويحاول عبر مطالب غير مسبوقة بحذف قضايا فساد واستخدام "خط المساعدة" القضائي للاستعانة بصديق.

وانفعل القاضي على المتهم مطالبا إياه بالإجابة المباشرة من دون تعليقات جانبية، بينما حاول نتنياهو التذرع بانشغاله "بجرائم لم ينتهِ منها بعد".

وفي سياق متصل، رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعفو عن نتنياهو، في حين أكدت استطلاعات الرأي رفض 44% من الإسرائيليين لفكرة العفو الرئاسي.

وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي المشروع الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، لكن المندوب الأميركي رفع يده بالاعتراض "بالعادة" كما وصفته الحلقة ساخرة، في إشارة إلى استخدام واشنطن المتكرر لحق النقض "الفيتو" لمصلحة إسرائيل.

وسلط البرنامج الضوء على إعلان المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تقاعده بعد 20 عاما من الخدمة، حيث قدم فقرة ساخرة عن "امتحان أفيخاي" واختيار خليفته، موثقا أسلوبه المثير للجدل في الدعاية الإسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الإنسانية والأخلاق

وعلى المستوى الدولي، أزالت ألمانيا القيود عن تصدير الأسلحة لإسرائيل بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، مؤكدة التزامها "بالإنسانية والأخلاق" في تبرير غريب لاستئناف شحنات السلاح.

كما طُرد وفد الاحتلال من فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 30" في البرازيل من قبل الحضور، في إشارة رمزية إلى أن "قتل البشر عادي لكن المناخ مقدس".

وفي إطار الأوضاع العربية، عرض البرنامج قصة ارتفاع أسعار كروت الشحن في مصر بشكل جنوني، حيث وثق زيادة الباقة اليومية بنسبة 1100%.

وقدم البرنامج شخصية "مستر كارت" الساخرة التي أكدت أن كروت الشحن أصبحت "استثمارا لطبقات اجتماعية معينة" وليست للاستخدام العادي.

وأبرز الفقرة أن 3 أرباع قيمة الكارت تذهب لـ"مصاريف شخصية" و"روتين عناية بالبشرة" للكارت نفسه، في سخرية لاذعة من السياسات الاقتصادية، كما ناقشت شعبة الاتصالات المصرية تأكيد ارتفاع الأسعار قريبا بسبب زيادة أسعار الوقود.

ومن جهة أخرى، تناولت الحلقة مشاهد غريبة من الانتخابات البرلمانية المصرية شملت ديكا وسيفا وأزياء فرعونية، في لقطات وصفها البرنامج بأنها "تحتاج فقط إلى تيك توك لتكتمل".

كما أثار وضع مكياج على تماثيل المتحف الكبير غضبا واسعا، رغم أن الفراعنة كانوا أول من استخدم المكياج في التاريخ.

وعلى صعيد تونس، رصدت الحلقة أوسع حملة قمع ضد المجتمع المدني منذ الثورة وفق منظمة العفو الدولية، إذ قدم البرنامج مشهدا تمثيليا بالعامية التونسية يظهر مواطنين يناقشون إغلاق الجمعيات واعتقال الناشطين، واصفين الوضع "بالمسرحية" المستمرة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد نفى اتهامات المنظمة، بل "نفى المنظمة من تونس" كما سخر البرنامج، وذكر المشهد الساخر أن البلاد "كلها مغلقة ولم يفتح سوى السجن"، في إشارة قاسية إلى تقييد الحريات.

وفي العراق أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نيته البقاء في منصبه 20 سنة "أو تزيد"، بينما نشرت صحيفة واشنطن بوست صورا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وهو يلعب الشطرنج، مما دفع مواطنين سوريين إلى المطالبة بمباراة بينه وبين بطل العالم السابق غاري كاسباروف.

وختم البرنامج بفقرة جادة عن معاناة غزة مع الشتاء، إذ وصف كيف أغرقت الأمطار خيام النازحين وحولتها إلى مستنقعات طينية، مطلقا أسئلة موجعة عن مصير المساعدات الموعودة وعن المكان الذي يمكن للغزيين اللجوء إليه للنجاة من الإبادة والنزوح المستمر.