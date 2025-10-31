الكشري والحشيش في "الشبكة" ونتنياهو يُعالج بجلسات فساد

استعرض برنامج “الشبكة” في حلقة (2025/10/31) مجموعة من المفارقات السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوع، متنقلا بين ملف الإبادة في غزة وقضايا أخرى بأسلوبه الساخر المعتاد.

وفي مفارقة لافتة، أشار البرنامج إلى عقد 4 جلسات أسبوعيا لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، معلقا بسخرية "ده كده بيعالجوه من الفساد مش بيحاكموه"، في إشارة إلى أن تكرار الجلسات يشبه جلسات العلاج الطبي.

وتساءل مقدما البرنامج عما إذا كان نتنياهو "بيدفع بالجلسة ولا بيتابع مع المحكمة"، في سخرية من كثافة الجلسات القضائية التي يخضع لها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي سياق الحرب على قطاع غزة، أشار البرنامج إلى تصريحات نتنياهو بإلقاء 153 طنا من القنابل على القطاع، معلقا بمرارة على "استمرار احتفالات اللجان الإلكترونية الحكومية بوقف الحرب للأسبوع الثالث على التوالي".

وتناول البرنامج نشر جندي إسرائيلي فيديو يتباهى فيه باختطاف عائلة فلسطينية من شمالي غزة، مشيرا بسخرية إلى "غضب رسمي عربي واسع"، قبل أن يكشف عن مطالبة حكام عرب بعدم نشر مثل هذه الفيديوهات علنا، معلقا "في السر آه، لكن في العلن لا".

الأرض الموعودة

وفي تطور يعكس أزمة الثقة لدى المستوطنين، أشار البرنامج إلى عودة أكثر من 125 ألف إسرائيلي إلى أوطانهم الأصلية وتركهم "الأرض الموعودة"، معلقا "ما كانتش موعودة أوي يعني".

وتطرق البرنامج إلى اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع يهود حريديم احتجوا على تجنيدهم "ظلما" في الجيش، وفي مشهد تمثيلي ساخر، جسد البرنامج رفض الحريديم التجنيد ومواقفهم المتشددة من الخدمة العسكرية.

وعلى الصعيد العربي، سخر البرنامج من تصريحات وزير التعليم الليبي بأن جامعات بلاده "أفضل من الأجنبية"، مشيرا إلى أن المقصود ربما "القعدة والفايب" وليس التعليم الأكاديمي.

وفي مفارقة طريفة، تناول البرنامج خبر عامل مصري يحفر داخل مسجد للوصول إلى مكتب بريد لسرقته، واصفا العملية بـ"لا كاسا دي موسك"، في إشارة إلى المسلسل الشهير، مقترحا أسماء ساخرة لأفراد العصابة مثل "فيصل ونزلة السمان والمطرية بقيادة المرج".

إعلان

وسخر البرنامج من بيان المجلس الأعلى للآثار المصري الذي نفى شائعات انهيار مقبرة توت عنخ آمون، مؤكدا أن "حالتها مستقرة وتتماثل للشفاء منذ 100 عام"، في تعليق على صياغة البيان التي تتعامل مع المقبرة وكأنها مريض.

"الكشري بتاعنا"

وفي سياق التراث الثقافي، أشار البرنامج إلى سعي القاهرة لتسجيل الكشري كتراث ثقافي مصري في اليونسكو، معلقا بأن الخطوة جيدة "بدل ما يطلعوا ويقولوا الكشري بتاعنا، زي ما عملوا في الحمص والفلافل" (في إشارة إلى الإسرائيليين).

وتناول البرنامج قرار لبنان تقنين زراعة الحشيش لأغراض طبية وصيدلانية، معلقا بأن السلطات "ولا عارفين يمنعوه، ولا معاهم فلوس يشربوه، فقال لك إيه.. نقننه"، مضيفا بسخرية "خلينا نبني الدول بمزاج".

وخلافا للنمط الساخر الذي ساد معظم الحلقة، اختتم البرنامج بنبرة جادة ومؤثرة عن الوضع الإنساني الكارثي في مدينة الفاشر السودانية، مشيرا إلى أن "الناس يستيقظون لا ليعيشوا، بل ليكرروا معايشة الخوف يوما بعد يوم".

وأشار البرنامج إلى أن الفاشر "لم تعد مجرد مدينة محاصرة، بل أصبحت حقل اختبار لمدى ما يمكن أن يبلغه الإنسان في القسوة"، مؤكدا أن ما يحدث فيها "ليس استثناء، بل صورة لما يعيشه السودان كله".