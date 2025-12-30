مشاهد وشهادات تكشف كواليس محاكمة وإعدام صدام حسين

عاد برنامج “محاكمات” -الذي يبث على منصة الجزيرة 360- إلى محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد إلقاء القبض عليه من طرف الأميركيين عقب الغزو الأميركي للعراق في مارس/آذار 2003.



واستعان البرنامج بمشاهد تمثيلية لاعتقال صدام حسين من قبل الأميركيين، والتحقيق معه في غرفة مظلمة من قبل محقق أميركي، وبتفاصيل المحاكمة التي خضع لها، وصولا إلى تنفيذ حكم الإعدام عليه صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأول 2006.

كما استعرض البرنامج شهادات مسؤولين عراقيين في تلك الفترة كانوا شهودا على تفاصيل محاكمة وإعدام الرئيس العراقي الراحل، إضافة إلى شهادات أخرى لمراقبين ومحامين.

ويظهر في الفيلم -الذي يبث في الـ30 من الشهر الجاري- المحقق الأميركي وهو يخاطب صدام (ممثلٌ جسّد شخصيته) قائلا "سيد صدام، لدي بعض الأسئلة لك، وستجيب عليها بصدق، هل تفهمني؟ متى كانت آخر مرة رأيت فيها أبناءك أحياء؟".

وبدوره يسأل صدام المحقق الذي يستجوبه "من أنتم؟ أنتم الاستخبارات العسكرية أو "سي آي إيه"؟ جاوبني، عرفني عن نفسك".

وعندما سأله المحقق الأميركي عن ما إذا كان قد استخدم يوما شبيها له، يضحك صدام (الممثل) باستهزاء، ويرد عليه "يجوز أنا واحد من البدلاء وصدام حسين يوجد في مكان آخر"، ثم يؤكد له أن هناك صداما واحدا فقط.

واحتج صدام (الممثل) على الطريقة التي يعاملونه بها وهو رئيس دولة، وقال للمحقق "هل لو أن رئيسكم بوش (جورج بوش الابن) عند العراقيين هل يحدث له هذا؟ لو كان بهذا الموقف هل سيعامل هكذا؟".

كما سأل صدام (الممثل) المحقق الأميركي "لماذا لا تسألني عن أسلحة الدمار الشامل التي جئتم تبحثون عنها؟ ها أنا أمامك، اسألني عن أسلحة الدمار الشامل".

ووفق الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، فإن احتلال العراق تم من خلال ذريعتين أساسيتين تم تسويقهما طوال العام 2002 إلى يوم الغزو في مارس/آذار 2003، وهما: امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وصلاته بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن العراق أصبح بعد الغزو بيد الولايات المتحدة هو ووثائقه، وتبيّن أن الاحتلال والغزو قام على ذرائع كاذبة.

وفي مشهد تمثيلي آخر داخل زنزانة، يظهر مجموعة من المحققين أو المسؤولين العراقيين يزورون صدام، ويقول له مسؤول عراقي (عدنان) "العراق رجع لشعبه يا صدام، لا إليك ولا لحزبك الفاسد"، ويرد عليه صدام (الممثل) "كنتم تبوسون إيدي قبل ما تطلعون من العراق وتتشردون، والآن تحكي على العراق وكأنه ورث أبوك"، واتهمه بالخيانة والعمالة للأميركيين.

واستعرض برنامج "محاكمات" مشهدا تمثيليا في المحكمة، وكيف أن صدام أعلن عدم اعترافه بالمحكمة ولا بالعدوان الذي أنشأها، وقال "ما بني على باطل فهو باطل".

وفي مشهد تمثيلي لإجراءات تنفيذ حكم الإعدام، ظهر صدام (الممثل) وهو يُقتاد مكبل اليدين من قبل رجال ملثمين وشخصيات رسمية إلى غرفة الإعدام، حيث قال "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.. عاشت فلسطين.. عاش العراق"، في وقت كان يتم فيه وضع حبل المشنقة حول رقبته.

شهادات حول المحاكمة

ومن الشخصيات التي استعان بها البرنامج رئيس الادعاء العام في المحاكمة جعفر الموسوي، الذي قال إن صدام تخفى خلال 9 أشهر في مكان بعيد، و"بعد اعتقاله من طرف الأميركيين، لم يطلق رصاصة واحدة حتى يقال إنه قاوم، رغم أنه كان بحوزته عتاد وأسلحة".

أما الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، فيقول إن "اعتقال صدام من قبل القوات الأميركية جاء بعد شرعنة الوجود الأميركي، ولذلك ظل الجدل القانوني قائما: هل صدام حسين كان أسير حرب أم معتقلا؟

ويضيف مكي أن المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الحكم، الذي أنشأه رئيس الإدارة الأميركية السابق في العراق بول بريمر، مما يعني أن "تشكيل المحكمة وتعيين قضاتها والمدعي العام فيها كان كله محددا من خصوم صدام حسين وليسوا قضاة مستقلين".

غير أن رئيس الادعاء العام في محكمة صدام يرى أن "صدام سُلم إلى محكمة عراقية، وسُلّم هذا الأسير لارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أعتقد أنه من باب العدالة أن يُسلم إلى المحكمة العراقية، وفعلاً ذلك ما تم".

أما محامية الدفاع بشرى خليل، فقالت لبرنامج "محاكمات": هناك مؤامرة لاغتيال صدام حسين.. هذه ثابتة. وتحدثت عن خرق قانوني كبير سمح به الأميركيون -حسب تعبيرها- لتشويه صورة صدام وتحذير الحكام العرب.