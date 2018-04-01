ساعة صباح

عن البرنامج

برنامج صباحي يقدم في إطار تفاعلي، يسعى للاشتباك مع الاحتياجات اليومية للأسرة العربية، وتقديم الخدمات التي تهم الأسرة على المستويات المختلفة سواء كانت، تربوية، تعليمية، صحية، مهارية، تغذية، رياضة.

شاهد المزيد

تدفق المحتوى

شاهد: ما التغذية المناسبة لذوي الإعاقة؟

تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين الحالة الصحية لذوي الإعاقة، وبحسب درجة ونوع الإعاقة، تتحدد العناصر الغذائية الواجب أن يحرص عليها المعاق.

Published On 21/4/2018
مدة الفيديو 49 دقيقة 17 ثانية 49:17

شاهد: كيف يكتشف الأهل ذكاء أبنائهم؟

“أنت غبي”، عبارة تتردد كثيرًا في بيوتنا ومدارسنا، تقصف بها عقول الأطفال وشخصياتهم، فتفقدهم ثقتهم بأنفسهم.

Published On 15/4/2018
مدة الفيديو 55 دقيقة 08 ثانية 55:08

هل للستر حدود؟

“الستر” في الأساس نعمة إلهية وفضيلة دينية تتعهد الفرد بالرحمة والمجتمعات بالحفظ.

Published On 8/4/2018
مدة الفيديو 57 دقيقة 29 ثانية 57:29

شاهد: كيف تخطط الأسرة لعطلة نهاية الأسبوع؟

كيف تخطط الأسرة لعطلة نهاية الأسبوع؟ وما تأثير المشاركة الجماعية في الأنشطة الترفيهية على العلاقة بين أفراد العائلة؟

Published On 29/3/2018
مدة الفيديو 48 دقيقة 19 ثانية 48:19

شاهد: كيف تختار طبيب العائلة؟

هو طبيب العائلة، صديق الأب وناصح الأم والأقرب لقلوب الصغار، يتابع الحالة الصحية لكل أفراد الأسرة، يشرف على الفحوصات الدورية الشاملة، ويحيل إلى الطبيب المختص حال الشعور بألم مفاجىء.

Published On 28/3/2018
مدة الفيديو 40 دقيقة 47 ثانية 40:47

شاهد: ما هي أضرار وفوائد الدهون؟

مثلها مثل الفيتامينات والبروتينات والعناصر الأخرى، تعتبر “الدهون” أحد المكونات الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

Published On 18/3/2018
مدة الفيديو 55 دقيقة 29 ثانية 55:29