عن البرنامج

برنامج صباحي يقدم في إطار تفاعلي، يسعى للاشتباك مع الاحتياجات اليومية للأسرة العربية، وتقديم الخدمات التي تهم الأسرة على المستويات المختلفة سواء كانت، تربوية، تعليمية، صحية، مهارية، تغذية، رياضة.