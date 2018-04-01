شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟
برنامج صباحي يقدم في إطار تفاعلي، يسعى للاشتباك مع الاحتياجات اليومية للأسرة العربية، وتقديم الخدمات التي تهم الأسرة على المستويات المختلفة سواء كانت، تربوية، تعليمية، صحية، مهارية، تغذية، رياضة.
تتناول حلقة اليوم من “ساعة صباح” الفوائد الغذائية للجزر للكبار والصغار.
لأسباب مختلفة قد تجد الزوجة نفسها تقوم بدورين (الزوجة والزوج) معًا.
تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين الحالة الصحية لذوي الإعاقة، وبحسب درجة ونوع الإعاقة، تتحدد العناصر الغذائية الواجب أن يحرص عليها المعاق.
“أنت غبي”، عبارة تتردد كثيرًا في بيوتنا ومدارسنا، تقصف بها عقول الأطفال وشخصياتهم، فتفقدهم ثقتهم بأنفسهم.
كثيرون يدفعهم هوس الرشاقة إلى اللجوء لعقاقير تخفيض الوزن من أجل الحصول على نتائج سريعة ومضمونة.
“الستر” في الأساس نعمة إلهية وفضيلة دينية تتعهد الفرد بالرحمة والمجتمعات بالحفظ.
كيف تخطط الأسرة لعطلة نهاية الأسبوع؟ وما تأثير المشاركة الجماعية في الأنشطة الترفيهية على العلاقة بين أفراد العائلة؟
هو طبيب العائلة، صديق الأب وناصح الأم والأقرب لقلوب الصغار، يتابع الحالة الصحية لكل أفراد الأسرة، يشرف على الفحوصات الدورية الشاملة، ويحيل إلى الطبيب المختص حال الشعور بألم مفاجىء.
مثلها مثل الفيتامينات والبروتينات والعناصر الأخرى، تعتبر “الدهون” أحد المكونات الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.
ساعة صباح.. المشي لياقة بدنية وراحة نفسية.