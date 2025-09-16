مفتي القاعدة السابق يروي ما جرى للمجاهدين في سجون إيران

بعد استضافة كريمة وتسهيلات كثيرة قدمتها إيران للفارين من أفغانستان بعد سقوطها، اعتقل جهاز مخابراتها كافة الرجال، وذلك حتى لا تتضرر منهم على أرضها وأملا في تحقيق مكاسب من دول أخرى.

بعد استضافة كريمة وتسهيلات كثيرة قدمتها إيران للفارين من أفغانستان بعد وقوعها في التحالف الأميركي، اعتقل جهاز مخابراتها كافة الرجال، حتى لا تتضرر منهم على أرضها وأملا في تحقيق مكاسب من دول أخرى.

فقد كان الإيرانيون يريدون الإبقاء على خيط مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة دون الظهور بمظهر الداعم لهما أمام الولايات المتحدة والغرب وحتى أمام دول المنطقة المتحالفة معهما، كما قال المفتي السابق للقاعدة الشيخ محفوظ ولد الوالد.

وحسب ما قاله لبرنامج "مع تيسير"، فقد كان ولد الوالد منسق عملية استقبال القادمين من أفغانستان عبر باكستان، وعايش مرحلة التحرك الإيراني المضاد للمطلوبين الذين دخلوا أراضيها تهريبا بعد أن غضت الطرف عنهم.

توقيف أولي

لكن المفتي السابق للقاعدة تعرض للتوقيف من جانب الشرطة إذ يقول إنها لم تكن على علم بما تقدمه أجهزة أخرى مثل الثوري وجهات محافظة أخرى، للقادمين من أفغانستان، وذلك لحظة خروجه من أحد مقاهي الإنترنت.

وعندما اصطحبته الشرطة، أخرج ولد الوالد لهم هوية مزيفة وقال إنه في زيارة عادية لطهران لكنهم أكدوا له أنهم يعرفون هويته وأنه سيحال إلى المخابرات ما لم يصارحهم بسبب وجوده في البلاد، وأنه سيواجه عقوبة تصل إلى الإعدام.

وهكذا، اتصل مفتي القاعدة السابق بالضابط المكلف به وأخبره بأنه رهن التحقيق، فوعده الرجل بتولي الأمر، وبعد تحقيق امتد من بعد صلاة العشاء حتى الفجر، تلقى المحقق اتصالا فتغيرت لهجته وأبلغه بأنهم سيطلقون سراحه شريطة أن يرجع إليهم بعد أيام، ففعل.

وفور إطلاق سراحه، تم نقل ولد الوالد من البيت الذي كان فيه إلى مدينة قم ومنها إلى مكان آخر على بحر قزوين، يقول إنه قضى فيه أفضل إيامه في إيران.

وبعد 3 شهور قضاها على بحر قزوين، وتحديدا في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، اتفق ولد الوالد على مغادرة إيران التي أصبح ضيفا ثقيلا سياسيا عليها من جهة، والتي بدأت أجهزتها تخترق خصوصيته دون علمه من جهة أخرى.

واستفاد ولد الوالد من البطاقة الخضراء التي كانت إيران تمنحها للاجئين العراقيين، بعد أن نجح الفارون من القاعدة وطالبان من استغلال هذه الثغرة لاستخراج هويات مزيفة لمن يريدون الهروب أو التخفي، عبر آلة طباعة حديثة اشتروها لهذا الغرض.

ولم يغادر مفتي القاعدة السابق إيران، ولكنه ذهب إلى كرج، بعد التمويه على الإيرانيين، فقضى في المدينة فترة تمكن خلالها من متابعة أخبار عائلات المقاتلين الذين فروا من أفغانستان، ووجد أنهم يعانون نفس الفوضى التي سببت لهم مشاكل سابقة.

وبسبب هذه الفوضى، عرف مكان ولد الوالد، وفي لحظة معينة قرر الإيرانيون اعتقال كافة المقاتلين الموجودين على أرضها، خصوصا وأن الولايات المتحدة كانت قد قررت غزو العراق، ولم تكن تريد أن تجد هؤلاء في مواجهتها هناك، كما يقول مفتي القاعدة السابق.

ولأول مرة، تعرض ولد الوالد للتفتيش والاعتقال بطريقة يقول إنها لم تحترم حتى خصوصية أهل بيته، وقامت المخابرات بتصوير كل شيء في بيته. وبعد وقت قليل، أدرك مفتي القاعدة السابق أنها عملية اعتقال واسعة ومتزامنة للجميع.

اعتقال كافة الرجال

وكان قرار المخابرات الإيرانية هو وضع الرجال في السجن وترك النساء والأطفال في بيوتهم، لكنهم وجدوا بيت ولد الوالد كبيرا، فجمعوا فيه عوائل من تم اعتقالهم وحولوه إلى سجن لهم، حسب وصفه.

ولم تكن المخابرات تعرف حتى هذه اللحظة أنهم يقفون مع مفتي القاعدة السابق، الذي لطالما بحثوا عنه، وكانوا يعتقدون أنهم في بيت أحد المقاتلين القادمين من أفغانستان، وقد اصطحبوه إلى سجن "إيفين" في طهران دون معرفته.

وفي الطريق، تحدث ولد الوالد إلى أحد الضباط، وذكره بأن الثورة الإيرانية تعهدت بأن تكون إيران بلدا لكل المسلمين ولكل المستضعفين، فرد عليه الضابط بأنهم ليسوا مستعدين للتضحية بـ70 مليون إنسان من أجل جماعة خربت أفغانستان ثم جاءت لتخريب إيران.

وتنقل ولد الوالد من سجن إيفين إلى سجن سري يتبع المخابرات في طهران ثم إلى سجن رجائي بمدينة كرج، وكان مفترضا أن يرحل إلى دولة عربية خلال هذه الفترة لكن الإيرانيين ألغوا الفكرة في آخر لحظة.

وبعد أكثر من عام من السجون، دخل السجناء في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتسفيرهم أو جمعهم بعائلاتهم، فقامت الحكومة بتفريقهم، ولم تستجب لهم لكنهم مضوا في إضرابهم إلى أن تدهورت حالات بعضهم الصحية.

وفي النهاية، تم التوصل لاتفاق لجمع هؤلاء المعتقلين بعائلاتهم في مبنى يصعب وصفه بالمجمع السكني أو البيت، لأنه كان مبنيا من جدران خرسانية سميكة وبه نوافذ محدودة جدا، وكان موجودا داخل 3 أسوار بأحد معسكرات التدريب القديمة.