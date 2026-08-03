إل منتشو.. مقتل زعيم كارتيل مخدرات يشعل فوضى في المكسيك

يكشف مقتل “إل منتشو” زعيم “كارتيل خاليسكو الجيل الجديد” في 22 فبراير/شباط 2026 عن واقع مرير في المكسيك، حيث تحولت العملية إلى شرارة أشعلت الفوضى في 20 ولاية، وأسقطت أكثر من 80 قتيلا.

يصعد مقتل زعيم كارتيل خاليسكو الجيل الجديد نيميسيو روبين أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بـ"إل منتشو"، من وتيرة العنف في المكسيك إلى مستويات غير مسبوقة، حيث شهدت البلاد خلال ساعات من الإعلان عن مقتله فوضى عارمة شملت 20 ولاية، وحرق سيارات وشاحنات، وإغلاق طرق رئيسية، وتعليق الرحلات الجوية وإغلاق المدارس.

ويجسد المشهد تحول عملية أمنية كانت تهدف إلى إنهاء حياة أخطر رجال المكسيك إلى شرارة انفجار عنف أوسع، كاشفا عن هشاشة الدولة أمام تنظيمات أصبحت تمتلك قدرات عسكرية حقيقية.

وكما أوضحت حلقة (2026/8/3 ) من برنامج "ملفات محظورة" الذي يبث على منصة الجزيرة 360 عبر هذا الرابط، فإن قضية إل منتشو تبدأ في بلدة نارانخو دي تشيلا الفقيرة بولاية ميشتواكان، حيث نشأ في عائلة تعمل بزراعة الأفوكادو، وترك المدرسة في الصف الخامس ليعمل في الحقول، قبل أن ينتقل في سن الـ14 إلى حراسة مزارع الماريغوانا.

وتشير تقارير إلى أن هذه المنطقة الفقيرة خرجت قبله العديد من زعماء الكارتيلات، حيث لم يكن هناك خط فاصل بين زراعة الأفوكادو وزراعة المخدرات، وكان الطريق إلى الجريمة أقصر من أي طريق آخر.

وانتقل إل منتشو من مزارع الماريغوانا إلى عالم الهيروين في كاليفورنيا كما توضح الحلقة، حيث اعتقل عدة مرات بين عامي 1986 و1992، قبل أن يرحل إلى المكسيك في عام 1997.

وبعد وصوله إلى المكسيك، استغل إل مينشو خبرته في سوق الميثامفيتامين، والتحق بصفوف كارتيل سينالوا، ثم عمل لفترة في شرطة ولاية خاليسكو في خطة تكتيكية منحته فهما عميقا لآليات العمل الأمني.

وبعد مقتل قائده في الكارتيل "ناتشو كورونيل" عام 2010، استغل إل منتشو الفراغ وأسس كارتيل خاليسكو الجيل الجديد، الذي سرعان ما تحول إلى أحد أخطر التنظيمات في المكسيك.

ظهور الفنتانيل

وتشير الحلقة إلى تحول إستراتيجي في تجارة المخدرات، حيث ابتعدت الكارتيلات عن الكوكايين المستورد من كولومبيا، واتجهت نحو الميثامفيتامين الذي يمكن تصنيعه محليا بمواد كيميائية متاحة على نحو شبه قانوني.

وظهر حينها الفنتانيل، المخدر الاصطناعي الأقوى بـ50 مرة من الهيروين، الذي غير قواعد اللعبة وأغرق أمريكا بأكثر من مليون و150 ألف وفاة بسبب الجرعات الزائدة منذ عام 1999، وأصبح إل منتشو الهدف الأول لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، إذ رصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتحول الصراع من مواجهات على الأراضي إلى حرب وجودية وفقا للحلقة، حيث استهدف إل منتشو مدير أمن مدينة مكسيكو سيتي عام 2020، في محاولة اغتيال فاشلة، ثم أصبح الرجل نفسه وزيرا للأمن وقاد عملية ملاحقة إل منتشو.

وفي 22 فبراير/شباط 2026 نفذت قوات مكسيكية خاصة مدعومة بمعلومات استخبارية أمريكية عملية نوعية أدت إلى مقتل إل منتشو، ولكن مقتله كان بداية لمرحلة جديدة من الفوضى.

ويشير محللون إلى أن مقتل إل منتشو لم يوقف طلب المخدرات، بل فتح الباب أمام صراعات جديدة بين خلفائه، وولادة جيل أكثر عنفا.

وتخلص الحلقة إلى أن المشكلة ليست في قتل "الوحش"، بل في معالجة الظروف التي يمكن أن تخلق وحشا جديدا، وأن استمرار الحرب على المخدرات بنفس الأدوات قد يكرر المأساة، في وقت تبحث فيه المكسيك عن حلول تتجاوز منطق التصفيات الأمنية.