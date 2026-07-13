"ملفات محظورة".. رسائل غاضبة تكشف دوافع مرتكب مجزرة معهد فرجينيا للتكنولوجيا

تروي حلقة (13 يوليو/تموز 2026) من برنامج “ملفات محظورة” – التي تبث على منصة الجزيرة 360 – قصة أسوأ حوادث إطلاق النار في أمريكا التي ارتكبها طالب بمعهد فرجينيا للتكنولوجيا، وأسفرت عن مقتل 32 طالبا.

ففي صباح الاثنين 16 أبريل/نيسان 2007، قام الطالب سونغ تشو هو قبل الذهاب إلى جامعته في مدينة بلاكسبيرغ بولاية فرجينيا بإطلاق نار عشوائي على طلاب في مبنى سكن جامعي، فقتل اثنين منهم.

وواصل سونغ طريقه بكل هدوء إلى أحد مباني كلية الهندسة داخل الجامعة، وأقفل الأبواب واقتحم قاعة كان يتلقى فيها الطلاب محاضرتهم، وقتل المحاضر و9 طلاب وأصاب آخرين.

واستمر في تحركاته بين القاعات، يطلق النار في كل اتجاه، في مشهد مأساوي أثار رعبا كبيرا في أوساط الطلاب، كما جاء في حلقة "ملفات محظورة"، وهذا رابطها.

وبعد نحو ربع ساعة من إطلاق النار والقتل المستمر للطلاب في قاعات الدراسة، كانت الشرطة على وشك الوصول إلى الطالب القاتل، لكن الأخير سبقهم وأطلق النار على نفسه وختم المجزرة التي ارتكبها بالانتحار.

طرد وتسجيلات

وبعد يومين من المجزرة، أعلنت شبكة "إن بي سي نيوز" أنها تسلمت طردا يضم صورا ومواد مكتوبة وتسجيلات الفيديو التي تركها سونغ، وكان قد بعثه وهو في طريقه إلى الجامعة.

وبثت الشبكة التسجيلات التي تركها القاتل، وكانت مليئة بكلمات كلها مرارة واتهام وغضب وألفاظ قاسية، قائلا: "لقد دفعتموني إلى الزاوية، لم تتركوا أمامي سوى خيار واحد. كانت لديكم مئات مليارات الفرص والطرق لتتفادوا هذا اليوم، أما الآن فقد أصبحت أيديكم ملطخة بالدماء ولن تُغسل أبدا".

وهاجم من وصفهم أبناء الأغنياء وقال: "لم تكن سياراتكم الفارهة كافية أيها المدللون، لم تكن قلائدكم الذهبية كافية أيها المتكبرون، لم يكن صندوقكم الائتماني ولا الفودكا ولا الكونياك كافيا، لم تكن كل عربدتكم كافية لإشباع نزواتكم الشهوانية".

وبحسب المعلومات التي سُرّبت، فقد وُلد القاتل في كوريا الجنوبية عام 1984، وانتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1992، وتعلم اللغة الإنجليزية خلال سنتين فقط من وصوله، لكن مشكلته لم تكن تكمن في التواصل مع الناس، فقد كان يتجنب الحديث مع الغرباء وحتى مع أهله.

تفاقمت الأزمة النفسية التي كان يعاني منها هذا الشاب، وبدأت تظهر عليه تصرفات وسلوكيات مقلقة وغريبة، وفي عام 2005 قدمت طالبة شكوى لشرطة الجامعة بسبب انزعاجها من رسائل سونغ تشو هو، وبعد خضوعه لتقييم نفسي، قالت الاختصاصية الاجتماعية التي عاينت حالته إنه يعاني مرضا عقليا وقد يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.

وصدر قرار باحتجازه مؤقتا ونقله لمستشفى نفسي، لكن بعد ساعات صدر تقييم ثان من طبيب مستقل قال إن هذا الشخص ليس خطيرا لدرجة الاحتجاز الإجباري، وإن العلاج الخارجي يكفي، فخرج من المستشفى.

سهولة الحصول على السلاح

غير أن سونغ خطط لجريمته في لحظة غفلة من الجميع، واشترى مسدسين عبر شبكة الإنترنت، وذهب لارتكاب جريمته التي أودت بحياة 32 طالبا.

وتظهر قصة الطالب القاتل أن تاريخه النفسي المعقد يرتبط بعدة عوامل: البيئة التي عاش فيها كغريب بين زملائه، وسهولة حصوله على السلاح، والإهمال الجامعي في متابعة حالته النفسية.

وخلصت حلقة "ملفات محظورة" إلى أن المراهق المنهار يكون قادرا على إجبار الكل على سماعه من خلال القتل عندما يكون الحصول على السلاح أسهل والقوانين موجودة على الورق فقط، لكن لا مبرر لما فعله هذا الطالب القاتل بقوله: "لم يكن لدي خيار آخر".