ملفات محظورة.. حين "يخطئ" الذكاء الاصطناعي ويقتل مئات الأطفال في إيران

في 28 فبراير/شباط 2026، وفي صباح أول يوم من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استيقظت مدينة ميناب جنوب إيران على وقع كارثة إنسانية؛ مدرسة “الشجرة الطيبة” الابتدائية قد تحولت إلى ركام.

في 28 فبراير/شباط 2026 وفي صباح أول يوم من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استيقظت مدينة ميناب جنوب إيران على وقع كارثة إنسانية؛ مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية تحولت إلى ركام وغبار بعد استهداف مباشر بغارة أمريكية.

وكانت حصيلة الاستهداف مئات القتلى، معظمهم من الأطفال، قضوا بصاروخ واحد. ولم يكن هذا الاستهداف مجرد فعل عسكري تقليدي، بل كان النتيجة المروعة لما يعرف بـ"القتل عبر البيانات" وهو الملف الذي فصلت فيه الحلقة الأولى من برنامج "ملفات محظورة" على منصة الجزيرة 360 (تشاهدونها كاملة عبر الضغط هنا).

كيف أخطأ الذكاء الاصطناعي؟

وأبرزت الحلقة تحقيقات استقصائية تكشف أن الصاروخ المستخدم من طراز (توماهوك) الأمريكي، استهدف المدرسة بناء على برمجيات ذكاء اصطناعي استخباراتية.

وتوقع (أبو الصادق) – مقدم الحلقة – أن هناك علاقة تربط بين استهداف المدرسة وبين معلومة غير صحيحة أو مؤرشفة في قاعدة بيانات يملكها الجيش الأمريكي.

وتتمثل الصدمة في أن النظام الحديث لدى الاستخبارات المعتمد على الذكاء الاصطناعي استند إلى "معلومة مؤرشفة" تعود لأكثر من 10 سنوات، تربط المدرسة بمجمع عسكري سابق (مجمع سيد الشهداء العسكري)، رغم أن مبنى المدرسة تم فصله رسمياً وبشكل واضح منذ عام 2016، ووفق الخرائط يظهر السور الذي يفصل مبنى المدرسة الابتدائية بجدرانها الملونة عن المبنى العسكري القريب منها.

غير أن هذا الخطأ التقني لم يكن عابراً، بل كشف عن الوجه المرعب لاعتماد الجيوش الحديثة على برمجيات جمع وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات القتال السريعة، حيث يتحول الهدف من مبنى ملموس إلى ملف رقمي كامل قد لا يتم تحديثه.

من تتبع الأموال إلى تتبع البشر

في قلب هذا التحول التكنولوجي، تبرز شركة بالانتير (Palantir) وهي شركة تقدم أنظمة برمجيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الأساسية.

ومؤسس الشركة هو بيتر ثيل – المؤسس المشارك لباي بال (PayPal) – الذي أقر نهجاً جديداً للتحكم في العالم، وذلك عبر استخدام بيانات الأفراد (التي يشاركونها من خلال خرائط التحرك ومواقع التواصل وغيرها) وتتبعهم ومن ثم تصنيفهم من حيث الخطورة، مما يسهل على الآلة لاحقاً اتخاذ قرار الاستهداف المباشر.

وانتقل نهج ثيل الفكري من تتبع المعاملات المالية ورصد الاحتيال، إلى مؤسسة عقائدية، طبقها لاحقاً في بالانتير لتكون العمود الفقري لأي قرار يتخذه (السنتكوم) مركز القيادة المركزية الأمريكية.

مشروع ميفين

في عام 2017، وُلد مشروع ميفين العسكري والمدعوم بالتكنولوجيا الرائدة من شركات وادي السيليكون بضغط من البنتاغون لتطوير أنظمة قادرة على تحديد الأهداف آلياً، وشارك عدد من الشركات في هذا المشروع، وعلى رأسها بالتأكيد بالانتير.

وقد حظي المشروع بتمويل ضخم من البيت الأبيض منذ التفكير فيه؛ إذ تصاعدت ميزانيته من 70 مليون دولار في عام 2017 لتتجاوز 250 مليون دولار في عام 2021، ما يعكس عمق هذا المشروع ليكون بنية مركزية لتصور البنتاغون لحروب المستقبل.

ووفق الحلقة، فإن المشروع اعتمد في بدايته على التصنيف اليدوي، حيث قام بشر بتحليل وتسمية أكثر من مليون صورة لطائرات مسيرة وأقمار صناعية لتدريب النظام، ومع الوقت تطور النظام ليدمج طبقات معقدة من البيانات تشمل:

إحداثيات جغرافية وعناوين إنترنت.

بيانات رادار واتصالات مراقبة.

بصمات رقمية متفرقة وسلوكيات شخصية.

بموجب هذا النظام، لم يعد الهدف مجرد صورة تلتقطها كاميرا، بل أصبح ملفاً شخصياً (Profile) كاملاً يجمع كل شيء عن الفرد أو الموقع؛ من مشترياته وأماكن زيارته، وصولاً إلى علاقاته العاطفية.

احذر سياسة الخصوصية

وخلص حديث أبي الصادق إلى أن الخوارزمية التي قد تظهر لك فيديو ترفيهياً بناء على اهتماماتك، هي ذاتها -بمنطق مشابه- التي قد تضع منزلاً أو مدرسة في بنك الأهداف بناء على بيانات قديمة أو تصنيف ناقص.

كل صورة رفعتها، كل مكان زرته، وكل سياسة خصوصية وافقت عليها دون قراءة، هي في الحقيقة البيانات أو الوقود الذي يغذي هذه الأنظمة.

في عالم مشروع ميفين، لم تعد الخصوصية قضية شخصية، بل أصبحت إحداثيات قد تحدد في لحظة حرب من هو الهدف القادم.

إن مأساة مقتل الأطفال في مدرسة ميناب، ليست مجرد قصة عن صاروخ أخطأ طريقه، بل هي تحذير من عالم أصبحت فيه الحرب تُدار ببياناتنا اليومية، وحيث يمكن لـ"خطأ في البيانات" أن ينهي حياة المئات في ثوان.