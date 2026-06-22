الجاسوس هانسن الذي خدع الاستخبارات الأمريكية 22 عاما

يكشف ملف الجاسوس روبرت هانسن الذي خدع الاستخبارات الأمريكية لصالح الاتحاد السوفياتي وروسيا لمدة 22 عاما عن قصة درامية لموظف “فوق الشبهات” تحول إلى أخطر عميل مزدوج في تاريخ أمريكا.

وتروي حلقة (2026/6/22 ) من برنامج "ملفات محظورة" على منصة الجزيرة 360 وهذا رابطها، تفاصيل حياة هانسن الذي ولد في شيكاغو عام 1944 لأبٍ قاسٍ كان ضابط شرطة، وعانى من طفولة مضطربة تحت وطأة النقد المستمر والإهانات، مما جعله يبحث عن التقدير والاعتراف طوال حياته.

وبدأ هانسن مسيرته المهنية محاسبا، قبل أن يلتحق بأكاديمية الشرطة وينتقل إلى إدارة الشؤون الداخلية، ومنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حيث برز كمحلل استخباراتي متميز، لكنه شعر بإحباط بسبب عدم تقدير إدارته التي يتبع لها لقدراته.

وتوضح الحلقة أن نقطة التحول في حياته جاءت عام 1980 عندما قرر هانسن، تحت ضغط الديون المتراكمة وإحباطه المهني، بيع أول معلومة استخبارية للسوفيات مقابل 20 ألف دولار، عبر وسيط سوفياتي كان مكلفا بمراقبته، في خطوة فتحت الباب أمام واحدة من أكبر عمليات التجسس في القرن الـ20.

ولم يكن المال هو الدافع الوحيد لهانسن كما تكشف الحلقة، فقد كان يستمتع بالإثارة والشعور بالأهمية والاعتراف الذي لم يجده في عمله، حيث كان يرى نفسه عبقريا استطاع خداع أجهزته الأمنية لسنوات، مستخدما أسماء حركية مثل "رامون غارسيا" لتضليل المحققين.

تواصل بدائي

واستعرضت الحلقة تفاصيل مثيرة حول كيفية تواصل هانسن مع المخابرات السوفياتية والروسية عبر طرق بدائية لكنها فعالة، مثل ترك رسائل في حدائق عامة، وتبادل الملفات في أكياس بلاستيكية، متجنبا التقنيات الحديثة التي كان يعرف أن الـ"إف بي آي" يراقبها.

وعلى الرغم من القبض على عدد من الجواسيس عام 1985، تمكن هانسن من الإفلات مستغلا منصبه الإداري وثقافة مكتب التحقيقات الفيدرالي التي جعلته فوق الشبهات، حتى أن أحد زملائه الذي شك فيه تم تجاهله تماما من قبل الإدارة.

وأظهرت الحلقة أن اكتشاف هانسن جاء بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما اشترت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أرشيفا من ضباط جهاز الاستخبارات العامة السوفياتية (كيه جي بي) السابقين، احتوى على بصمات هانسن وتسجيلات صوته، مما دفع الـ"إف بي آي" لفرض مراقبة دقيقة عليه حتى تم القبض عليه متلبسا في حديقة فوكستون في ولاية فيرجينيا.

وقال هانسن للقوة التي قبضت عليه جملة نالت حظها من الشهرة: "ما الذي أخركم كل هذا الوقت؟"، معتبرا أن الإدارة كانت بطيئة في اكتشاف أمره رغم وضوح الأدلة، في مشهد يرى خبراء أنه يعكس شخصيته النرجسية وغروره المفرط حتى في لحظة اعتقاله.

وخضع هانسن لمحاكمة أدين فيها بالتجسس، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في مايو/أيار 2002، بعد أن تعاون مع المحققين وكشف ثغرات أمنية كبيرة في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مقابل إبعاد عقوبة الإعدام عنه، قبل أن يعثر عليه ميتا في زنزانته عام 2023 عن عمر يناهز 79 عاما.

وتخلص الحلقة إلى أن قصة هانسن تظل درسا استخباراتيا في كيفية تحول الموظف العادي إلى أخطر تهديد أمني، وتظهر هشاشة الأنظمة الأمنية حتى في أعتى الإمبراطوريات، حيث تكفي ثغرة واحدة لاختراقها من الداخل لعقود دون اكتشاف.