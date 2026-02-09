مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش منع لجنة غزة من العمل وإستراتيجية المماطلة

ناقشت حلقة (2026/2/8) من برنامج “مسار الأحداث” أسباب منع الاحتلال اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، مما يفاقم الكارثة الإنسانية ويعطل المرحلة الثانية للاتفاق رغم الوعود الدولية.

وتطرقت الحلقة إلى خطورة تسليح إسرائيل "مليشيات محلية" لتقويض السلطة المدنية، ومناقشة مقترحات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجديدة لنزع السلاح، وسط تساؤلات عن جدوى "مجلس السلام" المرتقب ودوره في إعادة الإعمار. تقديم: حسن جمول

المصدر: الجزيرة