"مسار الأحداث" يناقش ما بعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية

ناقشت حلقة (2026/2/7) من برنامج “مسار الأحداث” مخرجات المفاوضات التي انطلقت بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية اندلاع حرب خلالها كما جرى العام الماضي.

فقد انتهت الجولة الأولى من المفاوضات -التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط- دون تقدم ملموس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصفها بالجيدة، في حين تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن احتمال نشوب حرب في أي لحظة.

وشارك في الحلقة المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية توماس واريك، والخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، وأستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران زهرا خوارزمي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس زياد ماجد.

تقديم: إلسي أبي عاصي