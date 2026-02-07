مسار الأحداث "مسار الأحداث".. ماذا بعد مفاوضات مسقط بين واشنطن وطهران؟

تناولت حلقة (2026/2/6) من برنامج “مسار الأحداث” جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وما أسفرت عنه من نتائج على ضوء تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال عراقجي إن المحادثات كانت جيدة جداً. كما تطرقت الحلقة إلى الرؤيتين الأمريكية والإيرانية بشأن موضوع المفاوضات، وما إذا كان بإمكانهما التوصل إلى توافق يفتح الباب لمفاوضات قادمة. تقديم: عبد السلام محمد

المصدر: الجزيرة