"مسار الأحداث" يناقش فرص التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في جنيف

تنعقد في جنيف الخميس جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأمريكا في ظل حشد عسكري أمريكي كبير في المنطقة.

وتحمل طهران مقترحاً يقوم على تعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتاً مقابل رفع تدريجي للعقوبات، بينما تصر واشنطن على اتفاق دائم ينهي القدرة النووية الإيرانية.

ويستبعد 3 من أصل 4 خبراء استضافهم برنامج "مسار الأحداث" التوصل إلى توافق، في ظل فجوة واسعة بين موقفيْ الطرفين تتعمق مع إدراج ملف الصواريخ الباليستية في المعادلة.

وبينما يدفع الموقف الإسرائيلي نحو الخيار العسكري، يحذر مجتمع الاستخبارات الأمريكي من محدودية قدرة الضربات على تغيير سلوك النظام الإيراني.

تقديم: حسن جمول