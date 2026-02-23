مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش مفاوضات جنيف والضربة الأمريكية المحتملة

ناقشت حلقة 2026/2/22 من برنامج “مسار الأحداث” مسار مفاوضات جنيف النووية بين واشنطن وطهران، واحتمال لجوء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ضربة عسكرية محدودة للضغط نحو إحراز اتفاق سريع.

وتناولت الحلقة جدل التخصيب ورفع العقوبات ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تحذيرات من مخاطر التصعيد على أمن الخليج. شارك في الحلقة الدكتور محجوب الزويري وساسان كريمي ومايكل مولروي والدكتور بول دورفمان. تقديم: عبد السلام محمد

المصدر: الجزيرة