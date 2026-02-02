كيف سعت إسرائيل لتفريغ فتح معبر رفح من مضمونه؟

ناقش برنامج “مسار الأحداث” تداعيات إعادة فتح معبر رفح الحدودي، وتوقف عند طبيعة الآلية المعتمدة والقيود التي رافقت الخطوة، وما إن كانت تمثل كسرا فعليا للحصار أم فتحا شكليا محكوما بشروط إسرائيلية.

وبحثت الحلقة المكاسب الفلسطينية الممكنة مقابل المخاوف من تفريغ فتح المعبر من مضمونه، في ظل تحكم أمني وإجرائي إسرائيلي يقيّد حركة المسافرين والبضائع.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، وكبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية جيمس روبنز.

تقديم: إلسي أبي عاصي