غزة والضفة الغربية في مرمى التصعيد الأمريكي الإيراني

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2026/2/14) العلاقة بين التصعيد الأمريكي الإيراني والسياسات الإسرائيلية المتواصلة في غزة والضفة الغربية المحتلة، من زاوية تزامن المسارين وتأثير كل منهما في الآخر.

وتركز النقاش على طبيعة المقاربة الإسرائيلية للملف الإيراني، وكيف ينعكس مناخ التوتر الإقليمي على السلوك الميداني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة وتصاعد الإجراءات الأمنية والاستيطانية في الضفة.

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والخبير في الشؤون الدولية بول ديفيز.

تقديم: حسن جمول