"مسار الأحداث".. ما احتمالات اللجوء للخيار العسكري ضد إيران؟

ناقشت حلقة (2026/2/13) من برنامج “مسار الأحداث” تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك على ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال حاملة طائرات أخرى لمنطقة الشرق الأوسط.

وتناولت الحلقة احتمالات التوجه نحو الخيار العسكري، والحلول التي يمكن أن تقدَّم لتفادي هذا الخيار، بالإضافة إلى إمكانية قبول إيران التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، والذي تصر عليه إسرائيل التي زار رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الأربعاء الماضي والتقى رئيسها دونالد ترمب.

تقديم: عبد السلام محمد