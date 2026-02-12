ما الذي يريده نتنياهو من ترمب وما الذي تريده إيران؟

ناقشت حلقة 2026/2/11 من برنامج “مسار الأحداث” المساعي الذي تبذلها كل من إسرائيل وإيران لجذب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مربعها، والأسباب الدافعة لكل منهما.

وتناولت الحلقة اللقاء الذي جمع ترمب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأربعاء، تزامنا مع تصريحات إيرانية عن أسباب دفعت الأمريكيين نحو تغليب المفاوضات على الحرب.

وشارك في الحلقة مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط للدراسات أليكس فاتانكا، والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، ومدير مؤسسة "روح السلام" للدراسات الدبلوماسية حميد غلام زداه، وأستاذ دراسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري.

تقديم: حسن جمول