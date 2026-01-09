"سيناريوهات" يستعرض: اعتقال مادورو السابقة التي أعادت شريعة الغاب

تناولت حلقة (2026/1/8) من برنامج “سيناريوهات” التداعيات الخطيرة لاعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية غير مسبوقة انتهكت أسس القانون الدولي.

وقال أستاذ العلوم السياسية زياد ماجد إن هذه السابقة تمثل تخليا تدريجيا عن كل المواثيق الدولية التي وقع عليها العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

بينما أكد كبير الباحثين في جامعة جونز هوبكنز حافظ الغويل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلق واقعا يعتمد على القوة العسكرية فقط، وأن ما نشهده هو انتحار حقيقي للولايات المتحدة وللمنظومة الغربية.

ومن جهته، حذر المدير المؤسس للمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والإستراتيجية باسكال بونيفاس من أن ترامب دمر النظام العالمي ويتصرف كزعيم عصابة، وأن العالم عاد إلى شريعة الغاب.

وأشار المشاركون إلى أن العالم دخل مرحلة انتقالية غامضة قد تشهد انهيار المنظومة الغربية وصعود نظام عالمي جديد تحكمه القوة لا القانون.

تقديم: محمد كريشان