مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش عراقيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ناقشت حلقة (2026/1/4) من برنامج “مسار الأحداث” تداعيات المباحثات، التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، على الوضع في قطاع غزة.

كما تناولت الحلقة العراقيل التي تحول دون تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، رغم ما يدور من حديث عن تفاهمات بين ترامب ونتنياهو بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. تقديم: إلسي أبي عاصي

المصدر: الجزيرة