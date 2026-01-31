مسار الأحداث هل تنجح المساعي الدبلوماسية في تجنب الهجوم الأمريكي على إيران؟

تناولت حلقة (2026/1/30) من برنامج “مسار الأحداث” التهديدات الأمريكية بشن هجمات عسكرية على إيران، في ضوء اتجاه مزيد من السفن الحربية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرقت الحلقة إلى الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي الساعي إلى تجنب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أقر فيها بأن التهديد بالعمل العسكري كان للضغط. تقديم: حسن جمّول

المصدر: الجزيرة