"مسار الأحداث" يستعرض التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني وسيناريوهات المواجهة

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل خطير، وحشد عسكري أمريكي ضخم يتجه نحو الخليج، ودعوة للتفاوض.

ويشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران التوصل إلى اتفاق يصفه بالعادل والمنصف، بينما ترفض طهران ما تعتبره شروطا تعجيزية تؤدي للاستسلام.

وتنفي كلتا الدولتين وجود مفاوضات جادة حاليا، فيما تؤكد إيران استعدادها للحوار القائم على الاحترام المتبادل، ولكن أيضا لأي حرب محتملة.

وتحذر دول إقليمية من تداعيات كارثية لأي مواجهة عسكرية قد تخلق فراغا أمنيا في المنطقة، فيما يعتبر خبراء أن الأزمة تمثل مفترق طرق خطيرا بين خيار عسكري مدمر وحل دبلوماسي يواجه عقبات كبيرة من الجانبين.

