هل يرضخ نتنياهو لضغوط ترمب ويفتح معبر رفح؟

ركز برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2026/1/25) على تحول ملف جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة إلى أداة سياسية تُستخدم لتعليق تنفيذ اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، خصوصا في مرحلته الثانية.

وناقشت الحلقة كيف تُصر حكومة بنيامين نتنياهو، على إبقاء الربط قائما بين استعادة الجثة وملفات جوهرية مثل فتح معبر رفح والمضي في التزامات ما بعد المرحلة الأولى، رغم أن مناطق البحث تخضع أصلا لسيطرة جيش الاحتلال.

وشارك في الحلقة كل من الخبير بسياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري، والخبير بالشؤون الإسرائيلية إمطانس شحادة، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، والزعيم الجمهوري السابق لمجلس مدينة نيويورك جو بوريللي.

تقديم: حسن جمول