هل يخير ترمب الإيرانيين بين الحرب والاستسلام؟

ناقشت حلقة 2026/1/24 من برنامج “مسار الأحداث” التصعيد العسكري الأمريكي المتزايد ضد إيران، والذي يقول محللون إنه يضع طهران بين خياريْ الحرب والاستسلام، ولا يترك لها خيارت أخرى.

وفي حين يقول محللون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يتراجع عن الضربة المحتملة لإيران، يقول آخرون إن إسرائيل ستهاجم طهران منفردة أو مع الولايات المتحدة لأنها تريد إسقاط النظام السياسي بغض النظر عن التداعيات.

وشارك في الحلقة أستاذ النزاعات الدولية إبراهيم فريحات، والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية توماس واريك، والمحلل السياسي طلال عتريسي.

تقديم: حسن جمول