"مسار الأحداث" يناقش التحديات التي تواجه "مجلس السلام" الخاص بغزة

سلطت حلقة (2026/1/23) من برنامج “مسار الأحداث” الضوء على المشهد في قطاع غزة على ضوء التطورات المتلاحقة أبرزها، إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسميا مجلس السلام بالتوقيع على ميثاقه.

بالإضافة إلى خطة "غزة الجديدة"، التي كشف عنها جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، وتتضمن 4 مراحل غلبت عليها الصبغتان الاقتصادية والاستثمارية. تقديم: حسن جمّول

المصدر: الجزيرة