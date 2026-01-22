هل تحول تطبيع القتل إلى إستراتيجية إسرائيل في غزة؟

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقة (2026/1/21) أحدث موجة من التصعيد الإسرائيلي المتكرر في قطاع غزة وأهدافه، في ظل تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشرطيه للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وبحثت الحلقة أيضا قبول إسرائيل الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته لإحلال السلام في القطاع، وسط تساؤلات بشأن كيفية ضم الطرف المعتدي في الحرب إلى هذا المجلس.

وشارك في الحلقة كل من الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، والمستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل.

تقديم: إلسي أبي عاصي