"مسار الأحداث" يتناول تحديات وقيود "إدارة غزة"

باشرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة أعمالها عقب اجتماعها الأول في القاهرة، معلنة تفويضا لإدارة الشؤون المدنية والأمن الداخلي، وإعادة إعمار القطاع وتعزيز الخدمات الأساسية.

ورغم الدعم الدولي وترحيب الإدارة الأميركية، يواجه عمل اللجنة تحديات كبيرة، أبرزها غياب الحسم في الملف الأمني، والجدل حول نزع سلاح الفصائل، وشح التمويل، إضافة إلى القيود الإسرائيلية على المعابر وعدم الالتزام بمتطلبات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

فلسطينيا، تحظى اللجنة بدعم الفصائل باعتبارها مدخلا لتخفيف المعاناة الإنسانية وإنهاء الذرائع الإسرائيلية، مع بقاء مخاوف من تجاوز المرجعيات الوطنية وتحويل دورها إلى إطار إغاثي محدود.

تقديم: إلسي أبي عاصي