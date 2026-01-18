مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش العقبات التي تواجه المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ناقشت حلقة 2026/1/17 من برنامج “مسار الأحداث” العقبات التي تواجه المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة بعد إعلان الولايات المتحدة عن تشكيلة مجلس السلام الذي سيشرف على إدارة القطاع ولجنته التنفيذية.

وشارك في الحلقة أستاذ دراسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري، ومساعد وزير الدفاع الأميركي السابق مايكل مولروي، والخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا. تقديم حسن جمول

المصدر: الجزيرة