"مسار الأحداث" يستعرض تحديات الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

أثار إعلان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف رسميا بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أسئلة عن مدى فعاليتها.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق إنشاء "إدارة فلسطينية انتقالية" برئاسة نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق علي شعث ونزع السلاح وإعادة الإعمار.

وطالب ويتكوف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعادة جثة آخر أسير إسرائيلي.

ورحبت حماس بتشكيل اللجنة، في حين طالب مكتب بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– بضرورة الوفاء ببنود الاتفاق.

واتفق خبراء فلسطينيون على أن التحدي الأساسي يتمثل في رفض إسرائيل الانسحاب قبل نزع السلاح وإغلاق معبر رفح، في حين رأى خبير أميركي أن التقدم يعتمد على الالتزامات المتبادلة.

وأرسل البيت الأبيض دعوات لدول للانضمام لمجلس السلام المتوقع تشكيله خلال أيام لدعم عمل اللجنة الفلسطينية التي تواجه تحديات ميدانية وسياسية معقدة.

تقديم: إلسي أبي عاصي