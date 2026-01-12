"مسار الأحداث" يناقش مخططات إسرائيل لحسم الصراع في الضفة الغربية
ناقشت حلقة (2026/1/11) من برنامج “مسار الأحداث” إستراتيجية الاحتلال بالضفة الغربية، وسعي حكومته للانتقال من إدارة الصراع إلى حسمه عبر تكثيف الاستيطان وفرض “السيادة الأمنية” كبديل واقعي للضم القانوني.
واستضافت الحلقة الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، والأكاديميين بلال الشوبكي وغسان الخطيب، والمسؤول السابق بالخارجية الأميركية توماس واريك، لبحث موقف واشنطن من مخططات اليمين المتطرف وخيارات الفلسطينيين للمواجهة.
تقديم: إلسي أبي عاصي
Published On 12/1/2026|
آخر تحديث: 01:05 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة